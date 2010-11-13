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В эфире CNN выйдет программа, посвящённая российскому теннису

В эфире CNN выйдет программа, посвящённая российскому теннису
Теннис / ATP 0

В эфире американского телеканала CNN в субботу и воскресенье, 13 и 14 ноября, будет показана программа «Открытый корт», посвящённая развитию тенниса в России. Корреспондент CNN Патрик Кэш побывал в Москве, где побеседовал с Маратом Сафиным, Николаем Давыденко и Верой Звонарёвой. Также зрители увидят репортаж о роли первого президента России Бориса Ельцина в развитии тенниса в стране, сообщает официальный сайт телеканала.

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