В эфире CNN выйдет программа, посвящённая российскому теннису
В эфире американского телеканала CNN в субботу и воскресенье, 13 и 14 ноября, будет показана программа «Открытый корт», посвящённая развитию тенниса в России. Корреспондент CNN Патрик Кэш побывал в Москве, где побеседовал с Маратом Сафиным, Николаем Давыденко и Верой Звонарёвой. Также зрители увидят репортаж о роли первого президента России Бориса Ельцина в развитии тенниса в стране, сообщает официальный сайт телеканала.
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