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Уимблдон-2026, женщины: расписание матчей на 6 июля

Уимблдон-2026, женщины: расписание матчей на 6 июля
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Сегодня, 6 июля, на травяных кортах Лондона продолжится розыгрыш Уимблдона-2026 у женщин. Пройдут матчи четвёртого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием шестого игрового дня соревнований.

Теннис. Уимблдон-2026. Четвёртый круг. Женщины. Расписание на 6 июля, мск:

  • 13:00. Эшлин Крюгер (США, 102) — Марта Костюк (Украина, 13);
  • 14:30. Мари Боузкова (Чехия, 23) — Элисе Мертенс (Бельгия, 27);
  • 15:30. Жасмин Паолини (Италия, 17) — Александра Эала (Филиппины, 32);
  • 17:00. Мэдисон Киз (США, 22) — Линда Носкова (Чехия, 12).

Действующей чемпионкой Уимблдона является польская теннисистка Ига Швёнтек, которая в прошлогоднем финале обыграла американку Аманду Анисимову со счётом 6:0, 6:0.

Календарь Уимблдона (ж)
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