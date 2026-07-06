Уимблдон-2026, мужчины: расписание матчей на 6 июля

Сегодня, 6 июля, на травяных кортах Лондона продолжится розыгрыш Уимблдона-2026 у мужчин. Пройдут матчи четвёртого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием восьмого игрового дня соревнований.

Теннис. Уимблдон-2026. Четвёртый круг. Расписание на 6 июля, мск:

15:00. Алекс де Минор (Австралия, 6) – Флавио Коболли (Италия, 10);

17:00. Григор Димитров (Болгария, 146) – Артур Фери (Великобритания, 114);

18:30. Тейлор Фриц (США, 7) – Александр Бублик (Казахстан, 11);

19:00. Иржи Легечка (Чехия, 14) – Александр Зверев (Германия, 3).

Уимблдон проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим чемпионом соревнований является итальянец Янник Синнер.