Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Уимблдон-2026, мужчины: расписание матчей на 6 июля

Уимблдон-2026, мужчины: расписание матчей на 6 июля
Комментарии

Сегодня, 6 июля, на травяных кортах Лондона продолжится розыгрыш Уимблдона-2026 у мужчин. Пройдут матчи четвёртого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием восьмого игрового дня соревнований.

Теннис. Уимблдон-2026. Четвёртый круг. Расписание на 6 июля, мск:

  • 15:00. Алекс де Минор (Австралия, 6) – Флавио Коболли (Италия, 10);
  • 17:00. Григор Димитров (Болгария, 146) – Артур Фери (Великобритания, 114);
  • 18:30. Тейлор Фриц (США, 7) – Александр Бублик (Казахстан, 11);
  • 19:00. Иржи Легечка (Чехия, 14) – Александр Зверев (Германия, 3).

Уимблдон проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим чемпионом соревнований является итальянец Янник Синнер.

Турнирная сетка Уимблдона-2026 (м)
Календарь Уимблдона-2026 (м)
Материалы по теме
«Не получал удовольствия». Джокович – после матча с Сафиуллиным на Уимблдоне
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android