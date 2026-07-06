«Хотели, чтобы всем, кто смотрел, всё понравилось». Мыскина — о необычном матче

Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2004, бывшая вторая ракетка мира Анастасия Мыскина поделилась впечатлениями об игре в теннис на барже с Дмитрием Турсуновым.

– Какие у вас остались ощущения от такого уникального матча – прямо на барже, ещё и с мужчиной?

– Сложно, конечно, что-то показать на таком покрытии, на такой импровизированной площадке. Но с другой стороны — это очень круто в плане шоу. Если людям всё нравится, они получают удовольствие от происходящего, мы искренне хотели сделать так, чтобы всем, кто смотрел наш матч, всё понравилось.

– Это самый необычный корт в вашей карьере?

– 100%. Ничего подобного в моей жизни не было. Площадка маленькая, но вопрос даже не в размерах, а в месте. Играть прямо в акватории Енисея — это мне точно запомнится, как думаю и всем, кто был на этой игре.

– Вы раньше бывали на Енисее? В Красноярске?

– На Енисее точно не была. Поэтому могу сказать, что благодаря такой работе могу посмотреть на нашу большую страну. Тут здорово! — сказала Мыскина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.