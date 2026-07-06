«Это часть работы любого теннисиста» Мыскина — о спаррингах с мужчинами

Чемпионка «Ролан Гаррос» 2004 года Анастасия Мыскина высказалась о спаррингах с мужчинами.

«Спарринги — это часть работы любого теннисиста, с представителями команды, как правило, это парни из твоей команды. Так что регулярно играла, там и скорость выше. Это полезно для практики, держит в форме», — сказала Мыскина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Анастасия Мыскина стала первой российской теннисисткой, которой удалось выиграть турнир «Большого шлема». За карьеру Анастасия выиграла 10 турниров WTA и становилась второй ракеткой мира. В 2007 году теннисистка завершила карьеру.