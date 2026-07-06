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Анастасия Мыскина рассказала об отношении к паделу

Анастасия Мыскина рассказала об отношении к паделу
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Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2004, бывшая вторая ракетка мира Анастасия Мыскина рассказала, как относится к популярности падела.

– Учитывая ограниченные размеры баржи, возможно, стоило провести матч по паделу?
– Я думала об этом, можно было и падел, тоже весело и задорно. Единственное, насколько сложно было бы стеклянные конструкции здесь установить на барже, это вопрос. К тому же было бы очень жарко, физически играть было бы очень трудно. Нам и так с Димой было достаточно жарко.

– Как вы относитесь к растущей популярности падела? Многие теннисисты смотрят на него с нескрываемым скепсисом.
– Я достаточно редко, но бывает, что играю в падел. Нормально отношусь к нему, спокойно. Это не теннис, но почему бы и нет, тоже хороший спорт, – сказала Мыскина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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