Анастасия Мыскина рассказала об отношении к паделу

Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2004, бывшая вторая ракетка мира Анастасия Мыскина рассказала, как относится к популярности падела.

– Учитывая ограниченные размеры баржи, возможно, стоило провести матч по паделу?

– Я думала об этом, можно было и падел, тоже весело и задорно. Единственное, насколько сложно было бы стеклянные конструкции здесь установить на барже, это вопрос. К тому же было бы очень жарко, физически играть было бы очень трудно. Нам и так с Димой было достаточно жарко.

– Как вы относитесь к растущей популярности падела? Многие теннисисты смотрят на него с нескрываемым скепсисом.

– Я достаточно редко, но бывает, что играю в падел. Нормально отношусь к нему, спокойно. Это не теннис, но почему бы и нет, тоже хороший спорт, – сказала Мыскина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.