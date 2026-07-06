«Даже Арине было тяжело». Мыскина — о прошедшем матче Соболенко и Кирьоса
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Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2004 российская теннисистка Анастасия Мыскина высказалась о недавнем матче между первой ракеткой мира Ариной Соболенко и финалистом Уимблдона-2022 Ником Кирьосом.
– Недавно мы видели очередной вызов от женщины к мужчине – матч Арины Соболенко с Ником Кирьосом. Вы не удивлены лёгкой победе австралийца?
– Это весело, вызов — это всегда интересно для стороннего зрителя, болельщика, для журналистов. Всегда будет захватывать и интриговать. Но как мне кажется, ребята помощнее, даже Арине было тяжело, — сказала Мыскина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.
В Дубае на Coca-Cola Arena в выставочном матче «Битва полов» Арина Соболенко уступила Нику Кирьосу со счётом 3:6, 3:6.
Битва полов. Финал
28 декабря 2025, воскресенье. 19:15 МСК
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
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|3
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|6
Ник Кирьос
Н. Кирьос
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