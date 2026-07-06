Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Анастасия Мыскина рассказала, часто ли она играет в теннис после карьеры

Анастасия Мыскина рассказала, часто ли она играет в теннис после карьеры
Комментарии

Бывшая российская теннисистка Анастасия Мыскина рассказала, как часто выходит на корт после завершения профессиональной спортивной карьеры.

– А в принципе вы часто выходите на корт? Держите себя в форме?
– Не очень часто. Вернее, я работаю, тренирую, из этих соображений выхожу на корт, а так чтобы поиграть сама — редко удаётся. Все силы направляю в тренерство. Надеюсь, что мои спортсмены будут играть, играть на самом высоком уровне, — сказала Анастасия Мыскина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Анастасия Мыскина является чемпионкой Открытого чемпионата Франции по теннису 2004 года.

Материалы по теме
«Без иллюзий — мужчины сильнее, я чуть не умерла». Мыскина сыграла с Турсуновым на Енисее
Эксклюзив
«Без иллюзий — мужчины сильнее, я чуть не умерла». Мыскина сыграла с Турсуновым на Енисее
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android