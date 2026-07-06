Анастасия Мыскина рассказала, часто ли она играет в теннис после карьеры

Бывшая российская теннисистка Анастасия Мыскина рассказала, как часто выходит на корт после завершения профессиональной спортивной карьеры.

– А в принципе вы часто выходите на корт? Держите себя в форме?

– Не очень часто. Вернее, я работаю, тренирую, из этих соображений выхожу на корт, а так чтобы поиграть сама — редко удаётся. Все силы направляю в тренерство. Надеюсь, что мои спортсмены будут играть, играть на самом высоком уровне, — сказала Анастасия Мыскина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Анастасия Мыскина является чемпионкой Открытого чемпионата Франции по теннису 2004 года.