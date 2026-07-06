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«Честно, чуть не умерла». Мыскина — о выставочном матче с Турсуновым

«Честно, чуть не умерла». Мыскина — о выставочном матче с Турсуновым
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Чемпионка «Ролан Гаррос» 2004 года Анастасия Мыскина высказалась о поражении от обладателя Кубка Дэвиса 2006 года Дмитрия Турсунова в выставочном матче на барже на Енисее.

– Вам также не хватило именно физической мощи? Победили в первом сете, но во втором смотрелись уже намного тяжелее…
– Честно — я чуть не умерла (смеётся). Выдала всё что могла, без шуток. Но всё нормально, как могу уже играю. Понятное дело, что на такой площадке сложно играть, но каких-то скидок для себя не делала, из-за того, что это шоу-матч, — сказала Мыскина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Матч между Мыскиной и Турсуновым был приурочен к 95-летию речного пароходства на Енисее и Дню спортивного журналиста.

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