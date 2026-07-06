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Анастасия Мыскина высказалась о родном городе Мирры Андреевой

Анастасия Мыскина высказалась о родном городе Мирры Андреевой
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Обладательница титула на «Ролан Гаррос» 2004 года российская теннисистка Анастасия Мыскина высказалась о Красноярске — родном городе пятой ракетки мира Мирры Андреевой.

– Красноярск — родной город Мирры Андреевой. Здесь сильны теннисные традиции?
– Мирра тренировалась в Москве, но свой город не забывает. Регулярно приезжает в родной Красноярск, между турнирами приезжает. Она потрясающая девочка, — сказала Мыскина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

44-летняя Мыскина стала первой россиянкой, сумевшей выиграть турнир «Большого шлема». За всю карьеру Анастасия выиграла 10 титулов WTA и становилась второй ракеткой мира.

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