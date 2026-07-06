«Никому вызов не бросала». Мыскина — о матче с Турсуновым

Обладательница титула «Ролан Гаррос» — 2004, бывшая вторая ракетка мира россиянка Анастасия Мыскина рассказала о своём матче с Дмитрием Турсуновым на барже.

– Вы играли против Турсунова – мы увидели практически битву полов. Как вам подобный формат матчей, когда женщины против мужчин?

– Мы играли показательные матчи, но такого, чтобы полноценная битва полов — у меня не было. В целом, не строю иллюзий, понимаю прекрасно, что мужчины сильнее. Поэтому не строила иллюзий, никому вызов не бросала, — сказала Мыскина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Дмитрий Турсунов является обладателем Кубка Дэвиса в составе сборной России.