Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Никому вызов не бросала». Мыскина — о матче с Турсуновым

«Никому вызов не бросала». Мыскина — о матче с Турсуновым
Комментарии

Обладательница титула «Ролан Гаррос» — 2004, бывшая вторая ракетка мира россиянка Анастасия Мыскина рассказала о своём матче с Дмитрием Турсуновым на барже.

– Вы играли против Турсунова – мы увидели практически битву полов. Как вам подобный формат матчей, когда женщины против мужчин?
– Мы играли показательные матчи, но такого, чтобы полноценная битва полов — у меня не было. В целом, не строю иллюзий, понимаю прекрасно, что мужчины сильнее. Поэтому не строила иллюзий, никому вызов не бросала, — сказала Мыскина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Дмитрий Турсунов является обладателем Кубка Дэвиса в составе сборной России.

Материалы по теме
«Без иллюзий — мужчины сильнее, я чуть не умерла». Мыскина сыграла с Турсуновым на Енисее
Эксклюзив
«Без иллюзий — мужчины сильнее, я чуть не умерла». Мыскина сыграла с Турсуновым на Енисее
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android