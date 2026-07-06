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Мыскина высказалась об уровне тенниса в России и триумфе Андреевой на «Ролан Гаррос»

Мыскина высказалась об уровне тенниса в России и триумфе Андреевой на «Ролан Гаррос»
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Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2004 Анастасия Мыскина высказалась об уровне тенниса в России и победе пятой ракетки мира Мирры Андреевой на Открытом чемпионате Франции 2026 года.

– Победа Андреевой на «Ролан Гаррос» – знак возрождения российского тенниса? Учитывая ещё, что и Диана Шнайдер дошла до полуфинала.
– Никогда не считала в принципе, что у нас теннис слабый. Были проблемы, не всегда есть результаты, но у нас потрясающее юниорское поколение растёт, сильные маленькие дети, по самым разным возрастам наши в топе. Так что мы всегда были и будем в элите, на высоте, особенно у девочек. Долго не было побед на турнирах «Большого шлема», но знаете, единицы кто их может выиграть, это мало кому дано. Здорово, что Мирра дошла до этого триумфа — это большой успех для нашей страны, — сказала Мыскина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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