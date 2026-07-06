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Мыскина выразила мнение, что женский теннис в России сильнее мужского

Мыскина выразила мнение, что женский теннис в России сильнее мужского
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Чемпионка «Ролан Гаррос» 2004 года российская теннисистка Анастасия Мыскина выразила мнение, что на данный момент женский теннис в России сильнее мужского.

У нас до этого было наоборот скорее элитное поколение мужчин. Но теперь и от девушек мы вправе ждать больших свершений?
– Разумеется. У нас и были классные девочки. Всегда в России хорошие теннисистки будут, потому что детей много занимается, они идут в юниоры и там побеждают. Главное — не останавливаться в своём развитии.

– Результаты у мужчин при этом, наоборот, скорее пока что озадачивают?
– Им сложнее. Верю в наших ребят, по юниорам тоже есть успехи, но конкуренция у мужчин всегда была выше, так что тут надо выдавать всё из себя. Таланты у нас есть, вопрос другой — как они себя показывают на дистанции, — сказала Мыскина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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