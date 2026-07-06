«Посмотрим, нашли ли мы решение». Синнер — о том, как справится с жарой на Уимблдоне

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер высказался о том, как он справится с возможной жарой на Уимблдоне.
— Многие говорят о надвигающейся жаре на следующей неделе. Но кажется, что матчи всё равно играются вечером. Так что это не будет большой проблемой ни для вас, ни для других игроков...
— Похоже, вы знаете расписание лучше меня. Не знаю, когда меня поставят. В любом случае я доволен. Чувствую, что хорошо подготовился. Мы провели хорошую подготовку. Всё, что было в прошлом, уже прошло. Теперь посмотрим, нашли ли мы решение… Если нет, будем продолжать работать над следующим. В любом случае четвертьфинал турнира «Большого шлема» — это другие ощущения. Определённо больше напряжения. В то же время очень доволен своим нынешним положением. Посмотрим, как все пойдёт. Посмотрим, — сказал Синнер на пресс-конференции.
Матч 1/4 финала Уимблдона между Янником Синнером и немецким теннисистом Ян-Леннардом Штруффом пройдёт 7 июля.
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