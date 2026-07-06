«Правило дурацкое!» Оже-Альяссим — о праве вызвать врача во время розыгрышей

Четвёртая ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим в жёсткой форме высказался о решении испанского теннисиста Алехандро Давидовича-Фокины (23-я строчка) вызвать физиотерапевта во время розыгрыша в матче четвёртого круга Уимблдона-2026.

– Не хочу вдаваться в детали того, о чём мы с ним говорили около сетки после матча. Если он хочет прийти сюда и поговорить об этом, он может это сделать, но знает моё мнение.

Да, он действовал по правилам, но оно дурацкое! Пока оно остаётся таким, игрок будет использовать его в свою пользу. Это очень просто: если ты сильно травмирован, пока твой соперник подаёт, ты должен проиграть все очки, пока не сможешь вызвать физиотерапевта. Если физиотерапевт поможет тебе восстановиться, ты играешь свою подачу. Если не поможет — просто снимаешься! Но останавливать игру, чтобы вызвать физиотерапевта, — это позорное правило! Не знаю ни одного другого вида спорта, где такое возможно. Я серьёзно. Это бред, — сказал Оже-Альяссим на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, вчера, 5 июля, Давидович-Фокина взял медицинский тайм-аут из-за проблем с лодыжкой во время гейма, когда Оже-Альяссим проигрывал 15:40 на своей подаче. Феликс посчитал, что Алехандро использовал паузу, чтобы сбить его ритм. По завершении матча у теннисистов произошёл конфликт во время рукопожатия у сетки.