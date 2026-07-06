«Рада, что не выбрала баскетбол». Гауфф — о борьбе со временем в матче четвёртого круга

Седьмая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф высказалась о своём выходе в четвертьфинал Уимблдона и завершении матча 1/8 финала с Белиндой Бенчич (Швейцария) за несколько минут до окончания комендантского часа.
Ранее Гауфф обыграла Бенчич со счётом 4:6, 6:3, 6:4. Матч закончился за две минуты до комендантского часа на Уимблдоне.
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«Ура! Очень счастлива наконец-то попасть в четвертьфинал. Не знаю, сколько попыток у меня было. В последнем гейме на подаче я смотрела на часы. Думала: «Нужно подать пару мощных подач и сделать пару сильных ударов». Честно говоря, в момент матчбола я пошла на подачу с выходом к сетке, потому что подумала: «Мне нужно закончить этот розыгрыш». Это, наверное, был самый драматичный финиш. Мне никогда не приходилось соревноваться со временем. В теннисе мы привыкли играть без часов. Но сегодня я действительно почувствовала давление. Рада, что не выбрала баскетбол», – сказала Гауфф в интервью на корте.
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