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«Рада, что не выбрала баскетбол». Гауфф — о борьбе со временем в матче четвёртого круга

«Рада, что не выбрала баскетбол». Гауфф — о борьбе со временем в матче четвёртого круга
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Седьмая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф высказалась о своём выходе в четвертьфинал Уимблдона и завершении матча 1/8 финала с Белиндой Бенчич (Швейцария) за несколько минут до окончания комендантского часа.

Ранее Гауфф обыграла Бенчич со счётом 4:6, 6:3, 6:4. Матч закончился за две минуты до комендантского часа на Уимблдоне.

Уимблдон (ж). 4-й круг
05 июля 2026, воскресенье. 22:40 МСК
Белинда Бенчич
11
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 4
4 		6 6
         
Кори Гауфф
7
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

«Ура! Очень счастлива наконец-то попасть в четвертьфинал. Не знаю, сколько попыток у меня было. В последнем гейме на подаче я смотрела на часы. Думала: «Нужно подать пару мощных подач и сделать пару сильных ударов». Честно говоря, в момент матчбола я пошла на подачу с выходом к сетке, потому что подумала: «Мне нужно закончить этот розыгрыш». Это, наверное, был самый драматичный финиш. Мне никогда не приходилось соревноваться со временем. В теннисе мы привыкли играть без часов. Но сегодня я действительно почувствовала давление. Рада, что не выбрала баскетбол», – сказала Гауфф в интервью на корте.

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