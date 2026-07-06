«Это не в моём списке приоритетов». Джокович — о рекорде по количеству побед на Уимблдоне
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович заявил, что рекорд по количеству выигранных матчей на Уимблдоне не имеет для него значения.
5 июля в матче четвёртого круга с россиянином Романом Сафиуллиным Новак Джокович одержал 106-ю победу на Уимблдоне, опередив по этому показателю 20-кратного чемпиона ТБШ Роджера Федерера. Матч закончился со счётом 7:6 (8:6), 6:3, 3:6, 6:3.
Уимблдон (м). 4-й круг
05 июля 2026, воскресенье. 15:40 МСК
132
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Окончен
1 : 3
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|3
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|6
|3
|6
8
Новак Джокович
Н. Джокович
«Честно говоря, это не в моём списке приоритетов. Я об этом не думал. Узнал только после последней победы. На данный момент это действительно не имеет для меня никакого значения», — сказал Джокович на пресс-конференции.
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