«Это не в моём списке приоритетов». Джокович — о рекорде по количеству побед на Уимблдоне

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович заявил, что рекорд по количеству выигранных матчей на Уимблдоне не имеет для него значения.

5 июля в матче четвёртого круга с россиянином Романом Сафиуллиным Новак Джокович одержал 106-ю победу на Уимблдоне, опередив по этому показателю 20-кратного чемпиона ТБШ Роджера Федерера. Матч закончился со счётом 7:6 (8:6), 6:3, 3:6, 6:3.

«Честно говоря, это не в моём списке приоритетов. Я об этом не думал. Узнал только после последней победы. На данный момент это действительно не имеет для меня никакого значения», — сказал Джокович на пресс-конференции.