Синнер — самый молодой теннисист, достигший пяти выходов подряд в четвертьфинал Уимблдона

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал самым молодым теннисистом, достигшим пяти и более выходов подряд в четвертьфинал Уимблдона в мужском одиночном разряде с 1996 года. Янник Синнер приступил к выступлениям на Уимблдоне-2026 в возрасте 24 лет и 317 дней.

До Синнера самым молодым теннисистом с подобным достижением был американец Пит Сампрас – на момент начала Уимблдона-1994 ему было 22 года и 312 дней.

Янник Синнер является действующим чемпионом Уимблдонского турнира. В прошлом году в финале ему удалось обыграть испанского теннисиста Карлоса Алькараса со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.