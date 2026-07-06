Синнер — самый молодой теннисист, достигший пяти выходов подряд в четвертьфинал Уимблдона
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал самым молодым теннисистом, достигшим пяти и более выходов подряд в четвертьфинал Уимблдона в мужском одиночном разряде с 1996 года. Янник Синнер приступил к выступлениям на Уимблдоне-2026 в возрасте 24 лет и 317 дней.
Уимблдон (м). 1/4 финала
07 июля 2026, вторник. 13:00 МСК
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Янник Синнер
Я. Синнер
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Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
До Синнера самым молодым теннисистом с подобным достижением был американец Пит Сампрас – на момент начала Уимблдона-1994 ему было 22 года и 312 дней.
Янник Синнер является действующим чемпионом Уимблдонского турнира. В прошлом году в финале ему удалось обыграть испанского теннисиста Карлоса Алькараса со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.
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