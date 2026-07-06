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Синнер — самый молодой теннисист, достигший пяти выходов подряд в четвертьфинал Уимблдона

Синнер — самый молодой теннисист, достигший пяти выходов подряд в четвертьфинал Уимблдона
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал самым молодым теннисистом, достигшим пяти и более выходов подряд в четвертьфинал Уимблдона в мужском одиночном разряде с 1996 года. Янник Синнер приступил к выступлениям на Уимблдоне-2026 в возрасте 24 лет и 317 дней.

Уимблдон (м). 1/4 финала
07 июля 2026, вторник. 13:00 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Ян-Леннард Штруфф
74
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф

До Синнера самым молодым теннисистом с подобным достижением был американец Пит Сампрас – на момент начала Уимблдона-1994 ему было 22 года и 312 дней.

Янник Синнер является действующим чемпионом Уимблдонского турнира. В прошлом году в финале ему удалось обыграть испанского теннисиста Карлоса Алькараса со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.

Календарь Уимблдона-2026 (м)
Турнирная сетка Уимблдона-2026 (м)
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