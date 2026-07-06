Осака рассказала о кимоно, в котором выходит на матчи Уимблдона

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» Наоми Осака рассказала об образе, в котором выходит на матчи Уимблдона.

Фото: Getty Images/кадр из м/ф Bleach

«Кимоно. Нам пришлось доставать его из Японии. Есть такое аниме под названием «Блич». Это одно из моих любимых. Я не хочу вас утомлять, но в любом случае, мне кажется, что я словно воплощаю персонажа оттуда, когда ношу кимоно таким образом», – сказала Осака на пресс-конференции.

Ранее, 5 июля, Осака вышла в четвертьфинал финал Уимблдона, переиграв первую ракетку мира Арину Соболенко со счётом 6:2, 7:6 (7:2).

Уимблдон 2026 года проходит с 29 июня и завершится 12 июля. Действующей чемпионкой турнира является полька Ига Швёнтек.