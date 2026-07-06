Осака рассказала о кимоно, в котором выходит на матчи Уимблдона
Поделиться
Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» Наоми Осака рассказала об образе, в котором выходит на матчи Уимблдона.
Фото: Getty Images/кадр из м/ф Bleach
«Кимоно. Нам пришлось доставать его из Японии. Есть такое аниме под названием «Блич». Это одно из моих любимых. Я не хочу вас утомлять, но в любом случае, мне кажется, что я словно воплощаю персонажа оттуда, когда ношу кимоно таким образом», – сказала Осака на пресс-конференции.
Ранее, 5 июля, Осака вышла в четвертьфинал финал Уимблдона, переиграв первую ракетку мира Арину Соболенко со счётом 6:2, 7:6 (7:2).
Уимблдон (ж). 4-й круг
05 июля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 2
|
|7 7
14
Наоми Осака
Н. Осака
Уимблдон 2026 года проходит с 29 июня и завершится 12 июля. Действующей чемпионкой турнира является полька Ига Швёнтек.
Материалы по теме
Комментарии
- 6 июля 2026
-
11:30
-
11:25
-
11:24
-
11:05
-
10:55
-
10:41
-
10:40
-
10:40
-
10:29
-
10:17
-
10:15
-
10:15
-
09:56
-
09:50
-
09:40
-
09:40
-
09:30
-
09:30
-
08:30
-
04:17
-
00:59
-
00:59
-
00:45
-
00:33
-
00:23
-
00:15
- 5 июля 2026
-
23:59
-
23:34
-
23:30
-
23:27
-
23:09
-
22:59
-
22:36
-
22:26
-
22:16