«Это проверка на зрелость». Мыскина — о переходе теннисистов из юниоров во взрослые

Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2004 россиянка Анастасия Мыскина рассказала, почему для теннисистов так важен момент перехода из юниорского возраста во взрослый.

– Переход из юниоров во взрослые – это самая тяжёлая стадия развития теннисиста? Ведь часто победители юниорских ТБШ растворяются при дальнейшем движении карьеры.

– Бывает разное. Не всем удаётся это сделать, но те, кто могут, будут играть. Это и есть настоящая проверка на спортивную зрелость, — сказала Мыскина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Анастасия Мыскина в финале «Ролан Гаррос» — 2004 обыграла свою соотечественницу Елену Дементьеву со счётом 6:1, 6:2.