Осака стала первой азиаткой, одержавшей три победы над действующими первыми ракетками мира

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» японка Наоми Осака одержала наибольшее количество побед над действующей первой ракеткой мира среди азиатских теннисисток с момента публикации рейтинга WTA в 1975 году. На её счету три такие победы.

Ранее Наоми вышла в четвертьфинал Уимблдона 2026 года, переиграв белорусскую теннисистку Арину Соболенко (первый номер рейтинга). Встреча закончилась со счётом 6:2, 7:6 (7:2).

В матче 1/4 финала Осака сыграет с представительницей Чехии Каролиной Муховой. Встреча состоится 7 июля.

Уимблдон проходит с 29 июня и завершится 11 июля. Действующей чемпионкой турнира является полька Ига Швёнтек.