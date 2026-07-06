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Осака стала первой азиаткой, одержавшей три победы над действующими первыми ракетками мира

Осака стала первой азиаткой, одержавшей три победы над действующими первыми ракетками мира
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» японка Наоми Осака одержала наибольшее количество побед над действующей первой ракеткой мира среди азиатских теннисисток с момента публикации рейтинга WTA в 1975 году. На её счету три такие победы.

Ранее Наоми вышла в четвертьфинал Уимблдона 2026 года, переиграв белорусскую теннисистку Арину Соболенко (первый номер рейтинга). Встреча закончилась со счётом 6:2, 7:6 (7:2).

Уимблдон (ж). 4-й круг
05 июля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		6 2
6 		7 7
         
Наоми Осака
14
Япония
Наоми Осака
Н. Осака

В матче 1/4 финала Осака сыграет с представительницей Чехии Каролиной Муховой. Встреча состоится 7 июля.

Уимблдон проходит с 29 июня и завершится 11 июля. Действующей чемпионкой турнира является полька Ига Швёнтек.

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