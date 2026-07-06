«Сейчас важно перестроиться». Мыскина — о раннем поражении Мирры Андреевой на Уимблдоне

Российская теннисистка Анастасия Мыскина, чемпионка «Ролан Гаррос» — 2004, рассказала, с чем связан ранний вылет Мирры Андреевой на Уимблдоне-2026.

– Насколько на результате Мирры Андреевой сказалась усталость? Всё-таки меньше месяца назад она сражалась в финале в Париже, отдав на турнире огромное количество как ментальных, так и физических сил.

– Разумеется, она столько эмоций потратила. Пусть даже и положительных. Всё равно это забирает энергию. Эта победа изменит её жизнь, но сейчас важно перестроиться и двигаться дальше, — сказала Мыскина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Напомним, Андреева проиграла во втором круге Уимблдона-2026 чешке Барборе Крейчиковой.