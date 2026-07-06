«Сейчас важно перестроиться». Мыскина — о раннем поражении Мирры Андреевой на Уимблдоне
Поделиться
Российская теннисистка Анастасия Мыскина, чемпионка «Ролан Гаррос» — 2004, рассказала, с чем связан ранний вылет Мирры Андреевой на Уимблдоне-2026.
– Насколько на результате Мирры Андреевой сказалась усталость? Всё-таки меньше месяца назад она сражалась в финале в Париже, отдав на турнире огромное количество как ментальных, так и физических сил.
– Разумеется, она столько эмоций потратила. Пусть даже и положительных. Всё равно это забирает энергию. Эта победа изменит её жизнь, но сейчас важно перестроиться и двигаться дальше, — сказала Мыскина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.
Напомним, Андреева проиграла во втором круге Уимблдона-2026 чешке Барборе Крейчиковой.
Уимблдон (ж). 2-й круг
01 июля 2026, среда. 18:40 МСК
38
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|7
|6
|
|5
|4
5
Мирра Андреева
М. Андреева
Материалы по теме
Комментарии
- 6 июля 2026
-
12:45
-
12:20
-
12:18
-
11:55
-
11:47
-
11:30
-
11:25
-
11:24
-
11:05
-
10:55
-
10:41
-
10:40
-
10:40
-
10:29
-
10:17
-
10:15
-
10:15
-
09:56
-
09:50
-
09:40
-
09:40
-
09:30
-
09:30
-
08:30
-
04:17
-
00:59
-
00:59
-
00:45
-
00:33
-
00:23
-
00:15
- 5 июля 2026
-
23:59
-
23:34
-
23:30
-
23:27