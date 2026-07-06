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«Сейчас важно перестроиться». Мыскина — о раннем поражении Мирры Андреевой на Уимблдоне

«Сейчас важно перестроиться». Мыскина — о раннем поражении Мирры Андреевой на Уимблдоне
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Российская теннисистка Анастасия Мыскина, чемпионка «Ролан Гаррос» — 2004, рассказала, с чем связан ранний вылет Мирры Андреевой на Уимблдоне-2026.

– Насколько на результате Мирры Андреевой сказалась усталость? Всё-таки меньше месяца назад она сражалась в финале в Париже, отдав на турнире огромное количество как ментальных, так и физических сил.
– Разумеется, она столько эмоций потратила. Пусть даже и положительных. Всё равно это забирает энергию. Эта победа изменит её жизнь, но сейчас важно перестроиться и двигаться дальше, — сказала Мыскина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Напомним, Андреева проиграла во втором круге Уимблдона-2026 чешке Барборе Крейчиковой.

Уимблдон (ж). 2-й круг
01 июля 2026, среда. 18:40 МСК
Барбора Крейчикова
38
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		7 6
6 		5 4
         
Мирра Андреева
5
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
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