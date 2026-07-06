Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Была рада снова увидеть её на корте». Мыскина — о Серене Уильямс на Уимблдоне-2026

«Была рада снова увидеть её на корте». Мыскина — о Серене Уильямс на Уимблдоне-2026
Комментарии

Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2004 россиянка Анастасия Мыскина высказалась о матче Серены Уильямс на Уимблдоне-2026.

Уимблдон (ж). 1-й круг
30 июня 2026, вторник. 21:35 МСК
Серена Уильямс
США
Серена Уильямс
С. Уильямс
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		7 8 3
6 		6 6 6
         
Майя Джойнт
87
Австралия
Майя Джойнт
М. Джойнт

– Самое главное событие старта Уимблдона – возвращение на корт Серены Уильямс. Что думаете об этом?
– Не знаю честно, чего в этом больше — шоу или спорта… Сложно ответить. Здорово, что многие смотрели этот матч, многие включили трансляции, даже кто не смотрит обычно первые раунды, рейтинги мировые были невероятными. Это событие. Его обсуждали и любители спорта, и люди из тенниса, кто сам играл.

Наверное, для чего-то Серена это сделала. Но ответить на вопрос «зачем?» сможет только она сама. Была рада снова увидеть её на корте. Наверное, ей снова хотелось ощутить эти эмоции от Центрального корта Уимблдона, который многое для неё значит, где у неё было столько знаковых побед. В этом плане однозначно здорово, что это случилось.

– Вам понравилось, как Серена Уильямс на Уимблдоне-2026 действовала со спортивной точки зрения? Многие отметили, что несмотря на долгий простой, Серена смотрелась достойно.
– Не думаю, что стоит всерьёз анализировать этот матч. Мне кажется, это будет с моей стороны не очень правильно. Сыграла, всех порадовала, все вроде бы счастливы — молодец. Шоу получилось, — сказала Мыскина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Материалы по теме
«Она мать двоих детей». Серену не наказали за демарш на Уимблдоне — её оправдал Джокович
«Она мать двоих детей». Серену не наказали за демарш на Уимблдоне — её оправдал Джокович
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android