«Была рада снова увидеть её на корте». Мыскина — о Серене Уильямс на Уимблдоне-2026

Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2004 россиянка Анастасия Мыскина высказалась о матче Серены Уильямс на Уимблдоне-2026.

– Самое главное событие старта Уимблдона – возвращение на корт Серены Уильямс. Что думаете об этом?

– Не знаю честно, чего в этом больше — шоу или спорта… Сложно ответить. Здорово, что многие смотрели этот матч, многие включили трансляции, даже кто не смотрит обычно первые раунды, рейтинги мировые были невероятными. Это событие. Его обсуждали и любители спорта, и люди из тенниса, кто сам играл.

Наверное, для чего-то Серена это сделала. Но ответить на вопрос «зачем?» сможет только она сама. Была рада снова увидеть её на корте. Наверное, ей снова хотелось ощутить эти эмоции от Центрального корта Уимблдона, который многое для неё значит, где у неё было столько знаковых побед. В этом плане однозначно здорово, что это случилось.

– Вам понравилось, как Серена Уильямс на Уимблдоне-2026 действовала со спортивной точки зрения? Многие отметили, что несмотря на долгий простой, Серена смотрелась достойно.

– Не думаю, что стоит всерьёз анализировать этот матч. Мне кажется, это будет с моей стороны не очень правильно. Сыграла, всех порадовала, все вроде бы счастливы — молодец. Шоу получилось, — сказала Мыскина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.