Янник Синнер поблагодарил болельщиков после матча четвёртого круга
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Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер поблагодарил болельщиков после матча 1/8 финала Уимблдона с японцем Синтаро Мочизуки. Встреча закончилась со счётом 6:3, 7:6 (7:0), 6:3.
Уимблдон (м). 4-й круг
05 июля 2026, воскресенье. 21:20 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
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|2
|3
|4
|5
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|7 7
|6
|
|6 0
|3
151
Синтаро Мочизуки
С. Мочизуки
«Четвертьфинал! Спасибо всем, что остались до конца. Для меня большая честь играть здесь. Скоро увидимся», — написал Синнер на своей странице в Х.
Следующим соперником Янника станет немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф. Матч 1/4 финала состоится 7 июля.
Уимблдон проходит с 29 июня и завершится 12 июля. Синнер является действующим победителем турнира. В финале прошлого года он обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.
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