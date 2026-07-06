Янник Синнер поблагодарил болельщиков после матча четвёртого круга

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер поблагодарил болельщиков после матча 1/8 финала Уимблдона с японцем Синтаро Мочизуки. Встреча закончилась со счётом 6:3, 7:6 (7:0), 6:3.

«Четвертьфинал! Спасибо всем, что остались до конца. Для меня большая честь играть здесь. Скоро увидимся», — написал Синнер на своей странице в Х.

Следующим соперником Янника станет немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф. Матч 1/4 финала состоится 7 июля.

Уимблдон проходит с 29 июня и завершится 12 июля. Синнер является действующим победителем турнира. В финале прошлого года он обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.