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Анастасия Мыскина рассказала, планирует ли она выступать в официальных турнирах

Анастасия Мыскина рассказала, планирует ли она выступать в официальных турнирах
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Победительница «Ролан Гаррос» — 2004 российская теннисистка Анастасия Мыскина ответила, будет ли когда-нибудь выступать в официальных матчах.

– Теоретически есть шанс увидеть и вас снова на корте в официальном матче?
– Не вижу смысла рассуждать теоретически. Я там, где сейчас есть — и это именно то, где хочу быть сейчас в своей жизни. Хотела бы чего-то другого — делала бы что-то другое. Это мой выбор, — сказала Мыскина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Мыскина окончательно завершила профессиональную спортивную карьеру в марте 2007 года. Решение было принято после серии травм и неудачного выступления на Открытом чемпионате Франции.

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