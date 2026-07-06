Анастасия Мыскина рассказала, планирует ли она выступать в официальных турнирах

Победительница «Ролан Гаррос» — 2004 российская теннисистка Анастасия Мыскина ответила, будет ли когда-нибудь выступать в официальных матчах.

– Теоретически есть шанс увидеть и вас снова на корте в официальном матче?

– Не вижу смысла рассуждать теоретически. Я там, где сейчас есть — и это именно то, где хочу быть сейчас в своей жизни. Хотела бы чего-то другого — делала бы что-то другое. Это мой выбор, — сказала Мыскина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Мыскина окончательно завершила профессиональную спортивную карьеру в марте 2007 года. Решение было принято после серии травм и неудачного выступления на Открытом чемпионате Франции.