Вероника Кудерметова ответила, когда вернётся в теннисный тур

Победительница Уимблдона-2025 в парном разряде Вероника Кудерметова рассказала о своих планах на будущее.

– В последние полгода не так часто можно где-то вас увидеть. Каким видите своё будущее?

– Пока провожу время с семьёй в Казани, восстанавливаюсь. Но в скором будущем обязательно вернусь на корт – сможете увидеть меня на турнирах.

– Это случится в этом году?

– Скорее всего, в следующем.

– Не скучаете по теннису?

– Бывают разные периоды в жизни. Сначала скучала, потом — нет, сейчас снова скучаю. Для меня сейчас хорошее время осознать определённые жизненные и спортивные моменты — уверена, когда вернусь на корт, буду совершенно другим человеком. Даже сейчас я сильно переосмыслила жизнь, – приводит слова Кудерметовой «БИЗНЕС Онлайн».