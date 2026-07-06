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Вероника Кудерметова ответила, когда вернётся в теннисный тур

Вероника Кудерметова ответила, когда вернётся в теннисный тур
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Победительница Уимблдона-2025 в парном разряде Вероника Кудерметова рассказала о своих планах на будущее.

– В последние полгода не так часто можно где-то вас увидеть. Каким видите своё будущее?
– Пока провожу время с семьёй в Казани, восстанавливаюсь. Но в скором будущем обязательно вернусь на корт – сможете увидеть меня на турнирах.

– Это случится в этом году?
– Скорее всего, в следующем.

– Не скучаете по теннису?
– Бывают разные периоды в жизни. Сначала скучала, потом — нет, сейчас снова скучаю. Для меня сейчас хорошее время осознать определённые жизненные и спортивные моменты — уверена, когда вернусь на корт, буду совершенно другим человеком. Даже сейчас я сильно переосмыслила жизнь, – приводит слова Кудерметовой «БИЗНЕС Онлайн».

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Новости. Теннис
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