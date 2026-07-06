Хуркач назвал причину снятия с Уимблдона во время матча 1/8 финала

Польский теннисист Хуберт Хуркач объяснил снятие с Уимблдона во время матча четвёртого круга с немцем Ян-Леннардом Штруфом. Встреча завершилась при счёте 6:3, 7:6 (7:5), 6:7 (2:7), 5:7, 2:4.

«Очень обидно, что всё закончилось именно так. К сожалению, ничего не поделаешь. В третьем сете при счёте 5:5 я почувствовал боль в спине, а в четвёртом появились проблемы с мышцей живота с правой стороны. Всё произошло после одного движения. Я пытался бороться до конца, но продолжать матч было невозможно. Это действительно было невозможно. Просто невозможно.

Раньше ничего подобного не было — всё случилось прямо во время матча. Скорее всего, проблема в мышце, но точный диагноз пока неизвестен. Сейчас пройду обследование, после которого станет понятнее, что произошло.

Мы постоянно работаем и стараемся показывать свой максимум. Думаю, играл очень хорошо. Просто в этот день всё сложилось не в мою пользу», – сказал Хуркач на пресс-конференции.