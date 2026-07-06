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«Проблема в парниках». Опелка — о парном разряде на Уимблдоне-2026

«Проблема в парниках». Опелка — о парном разряде на Уимблдоне-2026
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Американский теннисист Райлли Опелка назвал причину, по которой зрители не ходят на матчи парных разрядов на Уимблдоне-2026.

«Проблема не в парном разряде… проблема в игроках парного разряда — за исключением Марселя Гранольерса, Орасио Себальоса и Эдуара Роже-Васслена. Это же не ракетостроение… никто не смотрит матчи, потому что им не хватает таланта — зрителям просто неинтересно», — написал Опелка на своей странице в социальных сетях.

С 2028 года ATP и WTA планируют сократить призовые выплаты для парников вдвое (с 20% до 10% от общего призового фонда), а также уменьшить сетки на всех крупных турнирах.

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