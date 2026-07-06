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Кори Гауфф стала второй по количеству побед на ТБШ среди теннисисток до 23 лет

Кори Гауфф стала второй по количеству побед на ТБШ среди теннисисток до 23 лет
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Седьмая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф занимает второе место по количеству побед на турнирах «Большого шлема» в списке теннисисток до 23 лет – на её счету 84 победы. Этот достижение Гауфф получила после победы над швейцаркой Белиндой Бенчич (11-я строчка рейтинга) в четвёртом круге Уимблдона-2026.

Уимблдон (ж). 4-й круг
05 июля 2026, воскресенье. 22:40 МСК
Белинда Бенчич
11
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 4
4 		6 6
         
Кори Гауфф
7
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

Кори Гауфф повторила результат своей соотечественницы Серены Уильямс – у неё так же 84 выигранных матча на ТБШ.

Больше побед смогла одержать только российская теннисистка Мария Шарапова, которая до исполнения 23 лет победила в 92 матчах на турнирах «Большого шлема».

В четвертьфинале Уимблдона-2026 Гауфф встретится со своей соотечественницей Джессикой Пегулой (четвёртый номер рейтинга).

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