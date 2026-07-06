Кори Гауфф стала второй по количеству побед на ТБШ среди теннисисток до 23 лет

Седьмая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф занимает второе место по количеству побед на турнирах «Большого шлема» в списке теннисисток до 23 лет – на её счету 84 победы. Этот достижение Гауфф получила после победы над швейцаркой Белиндой Бенчич (11-я строчка рейтинга) в четвёртом круге Уимблдона-2026.

Кори Гауфф повторила результат своей соотечественницы Серены Уильямс – у неё так же 84 выигранных матча на ТБШ.

Больше побед смогла одержать только российская теннисистка Мария Шарапова, которая до исполнения 23 лет победила в 92 матчах на турнирах «Большого шлема».

В четвертьфинале Уимблдона-2026 Гауфф встретится со своей соотечественницей Джессикой Пегулой (четвёртый номер рейтинга).