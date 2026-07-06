Марта Костюк уверенно вышла в четвертьфинал Уимблдона

Тринадцатая ракетка мира Марта Костюк (Украина) вышла в четвертьфинал Уимблдона, переиграв американку Эшлин Крюгер. Матч закончился со счётом 6:4, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 23 минуты. Костюк два раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 10. Крюгер сделала один эйс, допустила шесть двойных ошибок и сумела реализовать два брейк-пойнта из двух.

Марта Костюк в четвертьфинале Уимблдона сыграет с победительницей в матче между Жасмин Паолини (Италия) и Александрой Эалой (Филиппины).

Турнир проходит с 29 июня и завершится 12 июля. Действующей чемпионкой является третья ракетка мира Ига Швёнтек (Польша).