Марта Костюк уверенно вышла в четвертьфинал Уимблдона
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Тринадцатая ракетка мира Марта Костюк (Украина) вышла в четвертьфинал Уимблдона, переиграв американку Эшлин Крюгер. Матч закончился со счётом 6:4, 6:4.
Уимблдон (ж). 4-й круг
06 июля 2026, понедельник. 13:10 МСК
102
Эшлин Крюгер
Э. Крюгер
Окончен
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Марта Костюк
М. Костюк
Встреча продолжалась 1 час 23 минуты. Костюк два раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 10. Крюгер сделала один эйс, допустила шесть двойных ошибок и сумела реализовать два брейк-пойнта из двух.
Марта Костюк в четвертьфинале Уимблдона сыграет с победительницей в матче между Жасмин Паолини (Италия) и Александрой Эалой (Филиппины).
Турнир проходит с 29 июня и завершится 12 июля. Действующей чемпионкой является третья ракетка мира Ига Швёнтек (Польша).
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