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Эшлин Крюгер — Марта Костюк, результат матча 6 июля, счёт 0:2, 4 круг Уимблдон

Марта Костюк уверенно вышла в четвертьфинал Уимблдона
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Тринадцатая ракетка мира Марта Костюк (Украина) вышла в четвертьфинал Уимблдона, переиграв американку Эшлин Крюгер. Матч закончился со счётом 6:4, 6:4.

Уимблдон (ж). 4-й круг
06 июля 2026, понедельник. 13:10 МСК
Эшлин Крюгер
102
США
Эшлин Крюгер
Э. Крюгер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Марта Костюк
13
Украина
Марта Костюк
М. Костюк

Встреча продолжалась 1 час 23 минуты. Костюк два раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 10. Крюгер сделала один эйс, допустила шесть двойных ошибок и сумела реализовать два брейк-пойнта из двух.

Марта Костюк в четвертьфинале Уимблдона сыграет с победительницей в матче между Жасмин Паолини (Италия) и Александрой Эалой (Филиппины).

Турнир проходит с 29 июня и завершится 12 июля. Действующей чемпионкой является третья ракетка мира Ига Швёнтек (Польша).

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