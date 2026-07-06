Штруфф: на корте было тяжело радоваться победе, потому что я переживал за Хуркача

Немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф прокомментировал матч четвёртого круга Уимблдонского турнира с поляком Хубертом Хуркачем.
Ранее 74-я ракетка мира прошёл в четвертьфинал турнира благодаря снятию поляка. Встреча завершилась при счёте 3:6, 6:7 (5:7), 7:6 (7:2), 7:5, 4:2 в пользу Штруффа.
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«Хочу пожелать Хуберту скорейшего восстановления. Не так должны заканчиваться такие матчи. Он один из моих самых близких людей в туре, мне очень жаль, что всё произошло именно так. На корте было тяжело радоваться победе, потому что я переживал за него. Но в целом, конечно, очень счастлив. Мне 36 лет, впервые вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема». Это потрясающе. Сейчас спокойно реагирую, но, безусловно, это один из главных моментов моей карьеры.
В четвёртом сете увидел, что скорость его подачи немного упала. Правда, не понимал, связано ли это с травмой или он просто устал.
Но даже в таком состоянии он продолжал показывать невероятный теннис. В первом гейме пятого сета он укоротил, а затем дважды выиграл очко после резаного приёма. Я тогда подумал: «Ничего себе». Даже с травмой он сделал брейк», – сказал Штруфф в интервью на корте.
В четвертьфинале Уимблдона Штруфф встретится с первой ракеткой мира Янником Синнером.
- 6 июля 2026
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