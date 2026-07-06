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Штруфф: на корте было тяжело радоваться победе, потому что я переживал за Хуркача

Штруфф: на корте было тяжело радоваться победе, потому что я переживал за Хуркача
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Немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф прокомментировал матч четвёртого круга Уимблдонского турнира с поляком Хубертом Хуркачем.

Ранее 74-я ракетка мира прошёл в четвертьфинал турнира благодаря снятию поляка. Встреча завершилась при счёте 3:6, 6:7 (5:7), 7:6 (7:2), 7:5, 4:2 в пользу Штруффа.

Уимблдон (м). 4-й круг
05 июля 2026, воскресенье. 18:45 МСК
Хуберт Хуркач
96
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Окончен
2 : 3
Rt
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 6 2 5 2
3 		6 5 7 7 7 4
             
Ян-Леннард Штруфф
74
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф

«Хочу пожелать Хуберту скорейшего восстановления. Не так должны заканчиваться такие матчи. Он один из моих самых близких людей в туре, мне очень жаль, что всё произошло именно так. На корте было тяжело радоваться победе, потому что я переживал за него. Но в целом, конечно, очень счастлив. Мне 36 лет, впервые вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема». Это потрясающе. Сейчас спокойно реагирую, но, безусловно, это один из главных моментов моей карьеры.

В четвёртом сете увидел, что скорость его подачи немного упала. Правда, не понимал, связано ли это с травмой или он просто устал.

Но даже в таком состоянии он продолжал показывать невероятный теннис. В первом гейме пятого сета он укоротил, а затем дважды выиграл очко после резаного приёма. Я тогда подумал: «Ничего себе». Даже с травмой он сделал брейк», – сказал Штруфф в интервью на корте.

В четвертьфинале Уимблдона Штруфф встретится с первой ракеткой мира Янником Синнером.

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