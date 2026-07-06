Фриц — Бублик: текстовая онлайн-трансляция четвёртого круга Уимблдона-2026
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Сегодня, 6 июля, на травяных кортах Лондона продолжится розыгрыш Уимблдона-2026 у мужчин. В четвёртом круге казахстанский теннисист Александр Бублик, занимающий 11-ю строчку рейтинга, поборется за выход в четвертьфинал с представителем США Тейлором Фрицем (седьмой номер рейтинга). Встреча пройдёт на первом корте и начнётся не ранее 18:30 мск.
Уимблдон (м). 4-й круг
06 июля 2026, понедельник. 18:30 МСК
7
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Не начался
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Александр Бублик
А. Бублик
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между Бубликом и Фрицем. Также за развитием событий можно следить в матч-центре «Чемпионата».
Уимблдон-2026 проходит с 29 июня по 11 июля. Действующим чемпионом Уимблдона является итальянец Янник Синнер, обыгравший в финале испанца Карлоса Алькараса со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.
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