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Фриц — Бублик: текстовая онлайн-трансляция четвёртого круга Уимблдона-2026

Фриц — Бублик: текстовая онлайн-трансляция четвёртого круга Уимблдона-2026
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Сегодня, 6 июля, на травяных кортах Лондона продолжится розыгрыш Уимблдона-2026 у мужчин. В четвёртом круге казахстанский теннисист Александр Бублик, занимающий 11-ю строчку рейтинга, поборется за выход в четвертьфинал с представителем США Тейлором Фрицем (седьмой номер рейтинга). Встреча пройдёт на первом корте и начнётся не ранее 18:30 мск.

Уимблдон (м). 4-й круг
06 июля 2026, понедельник. 18:30 МСК
Тейлор Фриц
7
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Александр Бублик
11
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между Бубликом и Фрицем. Также за развитием событий можно следить в матч-центре «Чемпионата».

Уимблдон-2026 проходит с 29 июня по 11 июля. Действующим чемпионом Уимблдона является итальянец Янник Синнер, обыгравший в финале испанца Карлоса Алькараса со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.

Турнирная сетка Уимблдона-2026 (м)
Календарь Уимблдона-2026 (м)
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