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Все участницы 1/4 финала Уимблдона будут сеяными впервые с 2007 года

Все участницы 1/4 финала Уимблдона будут сеяными впервые с 2007 года
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Все восемь четвертьфиналисток Уимблдона в женском одиночном разряде будут сеяными впервые с 2007 года.

  • Наоми Осака (Япония, 14-й номер посева) — Каролина Мухова (Чехия, 10);
  • Джессика Пегула (США, 4) — Кори Гауфф (США, 7);
  • Марта Костюк (Украина, 12) — Жасмин Паолини (Италия, 13)/Александра Эала (Филиппины, 29);
  • Мэдисон Киз (США, 26)/Линда Носкова (Чехия, 9) — Мари Боузкова (Чехия, 21)/Элисе Мертенс (Бельгия, 25).

Уимблдон проходит с 29 июня и завершится 12 июля. Действующей чемпионкой турнира является третья ракетка мира Ига Швёнтек, обыгравшая в прошлогоднем финале Аманду Анисимову (США) со счётом 6:0, 6:0.

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