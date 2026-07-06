«Сделаю, когда выиграю свой первый «Большой шлем». Костюк — о сальто назад после победы
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13-я ракетка мира украинка Марта Костюк рассказала, что сделает сальто назад только после победы на турнире «Большого шлема».
– Несколько недель назад мы говорили о твоём бэкфлипе — праздновании, которое ты делаешь, когда выигрываешь титул. Ты сказала: «Только если выиграю Уимблдон». До этого три победы. Ты тренировалась?
– Ну, в ресторане ко мне подходили люди и говорили мне: «Сделаешь бэкфлип в следующий раз, когда выиграешь матч?» А я им: «Ребята, я приберегаю это для единственного момента — когда выиграю свой первый «Большой шлем». Так что будем надеяться (смеётся), – сказала Костюк в интервью после матча.
Костюк впервые в карьере вышла в четвертьфинал Уимблдона-2026, обыграв в четвёртом круге американку Эшлин Крюгер со счётом 6:4, 6:4.
Уимблдон (ж). 4-й круг
06 июля 2026, понедельник. 13:10 МСК
102
Эшлин Крюгер
Э. Крюгер
Окончен
0 : 2
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13
Марта Костюк
М. Костюк
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