Костюк стала четвёртой теннисисткой в истории по одному из статистических показателей
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24-летняя Марта Костюк (Украина) стала четвёртой теннисисткой в истории, рождённой в XXI веке, которая выходила в четвертьфиналы турниров «Большого шлема» на всех трёх покрытиях в женском одиночном разряде.
До Костюк это удалось только шестикратной чемпионке ТБШ Иге Швёнтек, финалистке Уимблдона 2025 года Аманде Анисимовой (обе 2001 г.р.) и чемпионке US Open — 2023 и «Ролан Гаррос» — 2025 Кори Гауфф (2004 г.р.).
Ранее Марта обыграла Эшлин Крюгер (США) в четвёртом круге Уимблдона. Встреча закончилась со счётом 6:4, 6:4.
Уимблдон (ж). 4-й круг
06 июля 2026, понедельник. 13:10 МСК
102
Эшлин Крюгер
Э. Крюгер
Окончен
0 : 2
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13
Марта Костюк
М. Костюк
На следующей стадии турнира Марта Костюк сыграет с победительницей матча между Жасмин Паолини (Италия) и Александрой Эалой (Филиппины).
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