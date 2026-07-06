Костюк стала четвёртой теннисисткой в истории по одному из статистических показателей

24-летняя Марта Костюк (Украина) стала четвёртой теннисисткой в истории, рождённой в XXI веке, которая выходила в четвертьфиналы турниров «Большого шлема» на всех трёх покрытиях в женском одиночном разряде.

До Костюк это удалось только шестикратной чемпионке ТБШ Иге Швёнтек, финалистке Уимблдона 2025 года Аманде Анисимовой (обе 2001 г.р.) и чемпионке US Open — 2023 и «Ролан Гаррос» — 2025 Кори Гауфф (2004 г.р.).

Ранее Марта обыграла Эшлин Крюгер (США) в четвёртом круге Уимблдона. Встреча закончилась со счётом 6:4, 6:4.

На следующей стадии турнира Марта Костюк сыграет с победительницей матча между Жасмин Паолини (Италия) и Александрой Эалой (Филиппины).