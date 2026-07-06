Артур Фери рассказал, с какой проблемой сталкивается чаще всего в стрессовых ситуациях
Поделиться
Британский теннисист Артур Фери (114-й номер рейтинга) рассказал, что у него часто идёт кровь из носа в стрессовые моменты.
«Это проблема, которой я занимаюсь. Такое случалось и раньше, но не так часто, как сейчас. Это всегда происходит в моменты, когда я просто не могу остановиться, когда происходит что-то важное! Понимаю, что это часто раздражает соперников – приходится останавливать матч и ждать, когда кровь перестанет идти. Однако… с другой стороны, это же дополнительное время для отдыха!» – сказал Фери в интервью на корте.
Артур Фери встретится в четвёртом круге Уимблдона-2026 с представителем Болгарии Григором Димитровым (146-я строчка рейтинга).
Уимблдон (м). 4-й круг
06 июля 2026, понедельник. 17:30 МСК
146
Григор Димитров
Г. Димитров
Не начался
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
114
Артур Фери
А. Фери
Материалы по теме
Комментарии
- 6 июля 2026
-
16:48
-
16:43
-
16:29
-
16:15
-
15:46
-
15:30
-
15:15
-
15:10
-
14:59
-
14:34
-
14:02
-
13:43
-
13:35
-
13:30
-
13:10
-
13:05
-
12:45
-
12:20
-
12:18
-
11:55
-
11:47
-
11:30
-
11:25
-
11:24
-
11:05
-
10:55
-
10:41
-
10:40
-
10:40
-
10:29
-
10:17
-
10:15
-
10:15
-
09:56
-
09:50