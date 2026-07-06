Артур Фери рассказал, с какой проблемой сталкивается чаще всего в стрессовых ситуациях

Британский теннисист Артур Фери (114-й номер рейтинга) рассказал, что у него часто идёт кровь из носа в стрессовые моменты.

«Это проблема, которой я занимаюсь. Такое случалось и раньше, но не так часто, как сейчас. Это всегда происходит в моменты, когда я просто не могу остановиться, когда происходит что-то важное! Понимаю, что это часто раздражает соперников – приходится останавливать матч и ждать, когда кровь перестанет идти. Однако… с другой стороны, это же дополнительное время для отдыха!» – сказал Фери в интервью на корте.

Артур Фери встретится в четвёртом круге Уимблдона-2026 с представителем Болгарии Григором Димитровым (146-я строчка рейтинга).