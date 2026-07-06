«Новак будет приглашён. Он очень близок с моим свёкром». Саккари — о своей свадьбе

Греческая теннисистка Мария Саккари рассказала о предстоящей свадьбе и том, кто из теннисистов будет приглашён.

— Можешь немного рассказать о греческих свадебных традициях? Например, у меня грузинские корни. И в Грузии, если на свадьбу не пригласить хотя бы 300 человек, она считается очень маленькой.

— 300 – это немного для греческой свадьбы.

— Да? А как в Греции?

— Минимум 400-500 человек. Мы планируем маленькую свадьбу на 500 человек. Так что представьте, если бы у нас была большая свадьба – это более тысячи. Так заведено, потому что люди в Греции любят веселиться, любят оставаться на свадьбе до семи, восьми, девяти утра, пока не взойдёт солнце. Так что это долгий день.

— Ты планируешь сменить фамилию после свадьбы?

— О нет. У нас в Греции так не делают. Мы сохраняем свои фамилии. Мы даже не говорили об этом с моим женихом. Это не принято в Греции, как, скажем, в США, когда ты меняешь и берёшь фамилию мужа. Моя мама сохранила свою фамилию, моя бабушка – тоже. Так что всё останется как есть.

— Из тех самых 500 человек будут теннисисты?

— Да, Айла Томлянович, Донна Векич, Белинда Бенчич и Сорана Кырстя приглашены. Стефанос [Циципас] будет приглашён и Петрос, его брат. Ещё некоторые греческие игроки, с которыми я выросла и играла, у нас были невероятные моменты ещё в универе. Новак [Джокович] будет приглашён. Он очень близок с моим свёкром, так что он будет приглашён. Пока всё. Посмотрим, до тех пор кто-то ещё добавится в список, – сказала Саккари в видео на YouTube-канале First&Red.