Элисе Мертенс вышла в четвертьфинал Уимблдона, обыграв Боузкову в двух сетах
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27-я ракетка мира Элисе Мертенс (Бельгия) вышла в 1/4 финала Уимблдона 2026 года, переиграв в матче четвёртого круга чешскую теннисистку Мари Боузкову (23-я ракетка мира). Встреча закончилась со счётом 6:4, 6:4.
Уимблдон (ж). 4-й круг
06 июля 2026, понедельник. 14:55 МСК
23
Мари Боузкова
М. Боузкова
Окончен
0 : 2
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27
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
Теннисистки провели на корте 1 час 51 минуту. Мертенс два раза подала навылет и допустила четыре двойные ошибки, сумев реализовать пять брейк-пойнтов из восьми. Боузкова сделала один эйс, при этом допустив шесть двойных ошибок. А также Мари сумела использовать 3 брейк-пойнта из 13.
В четвертьфинале Элисе Мертенс встретится с победительницей матча между Мэдисон Киз (США) и Линдой Носковой (Чехия).
Уимблдон проходит с 29 июня и завершится 12 июля.
Комментарии
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