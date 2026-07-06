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Мари Боузкова — Элисе Мертенс, результат матча 6 июля, счёт 0:2, четвертый круг Уимблдона

Элисе Мертенс вышла в четвертьфинал Уимблдона, обыграв Боузкову в двух сетах
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27-я ракетка мира Элисе Мертенс (Бельгия) вышла в 1/4 финала Уимблдона 2026 года, переиграв в матче четвёртого круга чешскую теннисистку Мари Боузкову (23-я ракетка мира). Встреча закончилась со счётом 6:4, 6:4.

Уимблдон (ж). 4-й круг
06 июля 2026, понедельник. 14:55 МСК
Мари Боузкова
23
Чехия
Мари Боузкова
М. Боузкова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Элисе Мертенс
27
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс

Теннисистки провели на корте 1 час 51 минуту. Мертенс два раза подала навылет и допустила четыре двойные ошибки, сумев реализовать пять брейк-пойнтов из восьми. Боузкова сделала один эйс, при этом допустив шесть двойных ошибок. А также Мари сумела использовать 3 брейк-пойнта из 13.

В четвертьфинале Элисе Мертенс встретится с победительницей матча между Мэдисон Киз (США) и Линдой Носковой (Чехия).

Уимблдон проходит с 29 июня и завершится 12 июля.

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