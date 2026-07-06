Элисе Мертенс вышла в четвертьфинал Уимблдона, обыграв Боузкову в двух сетах

27-я ракетка мира Элисе Мертенс (Бельгия) вышла в 1/4 финала Уимблдона 2026 года, переиграв в матче четвёртого круга чешскую теннисистку Мари Боузкову (23-я ракетка мира). Встреча закончилась со счётом 6:4, 6:4.

Теннисистки провели на корте 1 час 51 минуту. Мертенс два раза подала навылет и допустила четыре двойные ошибки, сумев реализовать пять брейк-пойнтов из восьми. Боузкова сделала один эйс, при этом допустив шесть двойных ошибок. А также Мари сумела использовать 3 брейк-пойнта из 13.

В четвертьфинале Элисе Мертенс встретится с победительницей матча между Мэдисон Киз (США) и Линдой Носковой (Чехия).

Уимблдон проходит с 29 июня и завершится 12 июля.