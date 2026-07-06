«Ты издеваешься надо мной?» Арина Соболенко — журналисту после вылета с Уимблдона-2026
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Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко резко ответила на слова журналиста по поводу её проигрыша в четвёртом круге Уимблдона-2026 японке Наоми Осака со счётом 2:6, 6:7 (2:7).
Уимблдон (ж). 4-й круг
05 июля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
0 : 2
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|2
|3
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|6 2
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|7 7
14
Наоми Осака
Н. Осака
– Арина, поздравляю вас с проигрышем...
– (перебивает) «Поздравляю»?! Ты сказал: «Поздравляю с проигрышем»?! Ты издеваешься надо мной? – сказала Соболенко на послематчевой пресс-конференции.
Арина Соболенко три раза в своей карьере выходила в полуфинал Уимблдона (2021, 2023, 2025).
Белорусская теннисистка является чемпионкой четырёх турниров «Большого шлема» – US Open (2024, 2025) и Australian Open (2023, 2024).
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