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«Оже‑Альяссим — красавчик». Беккер — о победе Феликса в четвёртом круге Уимблдона-2026

«Оже‑Альяссим — красавчик». Беккер — о победе Феликса в четвёртом круге Уимблдона-2026
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Победитель шести турниров «Большого шлема» немец Борис Беккер поздравил четвёртую ракетку мира канадского теннисиста Феликса Оже-Альяссима с победой над испанцем Алехандро Давидович-Фокиной (23-й номер рейтинга) в четвёртом круге Уимблдона-2026.

Уимблдон (м). 4-й круг
05 июля 2026, воскресенье. 17:45 МСК
Феликс Оже-Альяссим
4
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
6 4 		7 8 6 6 2 6
7 7 		6 6 3 7 7 1
             
Алехандро Давидович-Фокина
23
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина

«Феликс Оже‑Альяссим — красавчик!

По идее, должен был закрывать в четырёх сетах, но сделал это в пяти — и всё равно молодец! Лишь бы эти лишние игры не аукнулись потом…Такой талант обязан использовать любую возможность, чтобы дожимать соперников!» – написал Беккер на своей странице в социальных сетях.

В 1/4 финала Уимблдона Оже‑Альяссим встретится с сербом Новаком Джоковичем (седьмая строчка рейтинга).

Турнирная сетка Уимблдона-2026 (м)
Календарь Уимблдона-2026 (м)
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