«Оже‑Альяссим — красавчик». Беккер — о победе Феликса в четвёртом круге Уимблдона-2026
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Победитель шести турниров «Большого шлема» немец Борис Беккер поздравил четвёртую ракетку мира канадского теннисиста Феликса Оже-Альяссима с победой над испанцем Алехандро Давидович-Фокиной (23-й номер рейтинга) в четвёртом круге Уимблдона-2026.
Уимблдон (м). 4-й круг
05 июля 2026, воскресенье. 17:45 МСК
4
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
3 : 2
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|3
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|7 8
|6
|6 2
|6
|
|6 6
|3
|7 7
|1
23
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина
«Феликс Оже‑Альяссим — красавчик!
По идее, должен был закрывать в четырёх сетах, но сделал это в пяти — и всё равно молодец! Лишь бы эти лишние игры не аукнулись потом…Такой талант обязан использовать любую возможность, чтобы дожимать соперников!» – написал Беккер на своей странице в социальных сетях.
В 1/4 финала Уимблдона Оже‑Альяссим встретится с сербом Новаком Джоковичем (седьмая строчка рейтинга).
Комментарии
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