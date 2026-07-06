«Оже‑Альяссим — красавчик». Беккер — о победе Феликса в четвёртом круге Уимблдона-2026

Победитель шести турниров «Большого шлема» немец Борис Беккер поздравил четвёртую ракетку мира канадского теннисиста Феликса Оже-Альяссима с победой над испанцем Алехандро Давидович-Фокиной (23-й номер рейтинга) в четвёртом круге Уимблдона-2026.

«Феликс Оже‑Альяссим — красавчик!

По идее, должен был закрывать в четырёх сетах, но сделал это в пяти — и всё равно молодец! Лишь бы эти лишние игры не аукнулись потом…Такой талант обязан использовать любую возможность, чтобы дожимать соперников!» – написал Беккер на своей странице в социальных сетях.

В 1/4 финала Уимблдона Оже‑Альяссим встретится с сербом Новаком Джоковичем (седьмая строчка рейтинга).