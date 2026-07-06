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Роджер Федерер посетил матч между Паолини и Эалой на Уимблдоне

Роджер Федерер посетил матч между Паолини и Эалой на Уимблдоне
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В эти минуты в женском одиночном разряде Уимблдона-2026 проходит матч между итальянкой Жасмин Паолини и представительницей Филиппин Александрой Эалой.

Уимблдон (ж). 4-й круг
06 июля 2026, понедельник. 15:40 МСК
Жасмин Паолини
17
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
3-й сет
1 : 1
1 2 3
         
6 		4 3
4 		6 3
         
Александра Эала
32
Филиппины
Александра Эала
А. Эала

За ходом встречи на трибунах наблюдает 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарский теннисист Роджер Федерер, который восемь раз становился чемпионом турнира в мужском одиночном разряде.

Фото: Пресс-служба Уимблдона

Розыгрыш женского турнира Уимблдона-2026 проходит с 29 июня по 11 июля. Действующей чемпионкой соревнований является полька Ига Швёнтек, завершившая борьбу в турнире этого года на стадии третьего круга. Она уступила Александре Эале (6:7 (9:11), 2:6).

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