Роджер Федерер посетил матч между Паолини и Эалой на Уимблдоне

В эти минуты в женском одиночном разряде Уимблдона-2026 проходит матч между итальянкой Жасмин Паолини и представительницей Филиппин Александрой Эалой.

За ходом встречи на трибунах наблюдает 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарский теннисист Роджер Федерер, который восемь раз становился чемпионом турнира в мужском одиночном разряде.

Фото: Пресс-служба Уимблдона

Розыгрыш женского турнира Уимблдона-2026 проходит с 29 июня по 11 июля. Действующей чемпионкой соревнований является полька Ига Швёнтек, завершившая борьбу в турнире этого года на стадии третьего круга. Она уступила Александре Эале (6:7 (9:11), 2:6).