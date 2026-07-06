Флавио Коболли вышел в 1/4 финала Уимблдона, обыграв в трёх сетах де Минора
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10-я ракетка мира итальянский теннисист Флавио Коболли вышел в 1/4 финала Уимблдона-2026, одолев австралийца Алекса де Минора (шестой номер рейтинга) со счётом 7:5, 7:6 (7:4), 6:3.
Уимблдон (м). 4-й круг
06 июля 2026, понедельник. 15:10 МСК
6
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
0 : 3
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|7 7
|6
10
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Теннисисты провели на корте 2 часа 35 минут. За время матча Коболли выполнил три подачи навылет, допустив при этом пять двойных ошибок, а также смог реализовать 6 из 18 брейк-пойнтов. Алекс де Минор сделал в игре пять эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из семи.
В четвертьфинале Уимблдона-2026 Флавио Коболли сразится с победителем встречи Григор Димитров (Болгария) – Артур Фери (Великобритания).
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