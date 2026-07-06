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Алекс де Минор — Флавио Коболли, результат матча 6 июля 2026, счет 0:3, 4-й круг Уимблдон-2026

Флавио Коболли вышел в 1/4 финала Уимблдона, обыграв в трёх сетах де Минора
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10-я ракетка мира итальянский теннисист Флавио Коболли вышел в 1/4 финала Уимблдона-2026, одолев австралийца Алекса де Минора (шестой номер рейтинга) со счётом 7:5, 7:6 (7:4), 6:3.

Уимблдон (м). 4-й круг
06 июля 2026, понедельник. 15:10 МСК
Алекс де Минор
6
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
5 		6 4 3
7 		7 7 6
             
Флавио Коболли
10
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли

Теннисисты провели на корте 2 часа 35 минут. За время матча Коболли выполнил три подачи навылет, допустив при этом пять двойных ошибок, а также смог реализовать 6 из 18 брейк-пойнтов. Алекс де Минор сделал в игре пять эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из семи.

В четвертьфинале Уимблдона-2026 Флавио Коболли сразится с победителем встречи Григор Димитров (Болгария) – Артур Фери (Великобритания).

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