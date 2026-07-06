Флавио Коболли вышел в 1/4 финала Уимблдона, обыграв в трёх сетах де Минора

10-я ракетка мира итальянский теннисист Флавио Коболли вышел в 1/4 финала Уимблдона-2026, одолев австралийца Алекса де Минора (шестой номер рейтинга) со счётом 7:5, 7:6 (7:4), 6:3.

Теннисисты провели на корте 2 часа 35 минут. За время матча Коболли выполнил три подачи навылет, допустив при этом пять двойных ошибок, а также смог реализовать 6 из 18 брейк-пойнтов. Алекс де Минор сделал в игре пять эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из семи.

В четвертьфинале Уимблдона-2026 Флавио Коболли сразится с победителем встречи Григор Димитров (Болгария) – Артур Фери (Великобритания).