Жасмин Паолини пробилась в 1/4 финала Уимблдона, одолев Александру Эалу
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17-я ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини вышла в 1/4 финала Уимблдона-2026, одолев филиппинку Александру Эалу (32-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 4:6, 6:3.
Уимблдон (ж). 4-й круг
06 июля 2026, понедельник. 15:40 МСК
17
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Окончен
2 : 1
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|3
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|4
|6
|
|6
|3
32
Александра Эала
А. Эала
Теннисистки провели на корте 2 часа 23 минуты. За время матча Паолини выполнила две подачи навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смогла реализовать четыре брейк-пойнта из девяти. Александра Эала сделала в игре два эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала 3 из 10 брейк-пойнтов.
За выход в полуфинал Уимблдона-2026 Жасмин Паолини поспорит с украинской теннисисткой Мартой Костюк.
Уимблдон-2026 проходит с 29 июня по 11 июля. Действующей победительницей соревнований является полька Ига Швёнтек.
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