Жасмин Паолини пробилась в 1/4 финала Уимблдона, одолев Александру Эалу

17-я ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини вышла в 1/4 финала Уимблдона-2026, одолев филиппинку Александру Эалу (32-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 4:6, 6:3.

Теннисистки провели на корте 2 часа 23 минуты. За время матча Паолини выполнила две подачи навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смогла реализовать четыре брейк-пойнта из девяти. Александра Эала сделала в игре два эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала 3 из 10 брейк-пойнтов.

За выход в полуфинал Уимблдона-2026 Жасмин Паолини поспорит с украинской теннисисткой Мартой Костюк.

Уимблдон-2026 проходит с 29 июня по 11 июля. Действующей победительницей соревнований является полька Ига Швёнтек.