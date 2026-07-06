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Звонарёва/Зигемунд — Синьюй/Ифань, результат матча 6 июля 2026, счет 1:2, 4-й круг Уимблдон-2026

Звонарёва и Зигемунд не смогли выйти в 1/4 финала парного разряда Уимблдона-2026
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Российская теннисистка Вера Звонарёва, выступающая в паре с немкой Лаурой Зигемунд, не смогла выйти в 1/4 финала Уимблдона-2026, уступив в матче третьего круга китайскому дуэту Цзян Синьюй/Сюй Ифань со счётом 6:4, 2:6, 4:6.

Уимблдон — парный разряд (ж). 3-й круг
06 июля 2026, понедельник. 15:40 МСК
Цзян Синьюй
Китай
Цзян Синьюй
Сюй Ифань
Китай
Сюй Ифань
Ц. Синьюй С. Ифань
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		2 4
         
Лаура Зигемунд
Германия
Лаура Зигемунд
Вера Звонарёва
Россия
Вера Звонарёва
Л. Зигемунд В. Звонарёва

Теннисистки провели на корте 2 часа 32 минуты. За время матча Звонарёва/Зигемунд не выполнили ни одной подачи навылет, допустив при этом шесть двойных ошибок, а также смогли реализовать 1 из 10 брейк-пойнтов. Дуэт Цзянь Синьюй/Сюй Ифань также не сделал в игре эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал 3 из 12 брейк-пойнтов.

В четвертьфинале Уимблдона-2026 Цзян Синьюй/Сюй Ифань сразятся с победителями встречи Анна Данилина (Казахстан)/Александра Крунич (Сербия) – Ингрид Нил (Эстония)/Джулиана Олмос (Мексика).

Сетка женского парного разряда Уимблдона-2026
Календарь женского парного разряда Уимблдона-2026
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