Звонарёва и Зигемунд не смогли выйти в 1/4 финала парного разряда Уимблдона-2026

Российская теннисистка Вера Звонарёва, выступающая в паре с немкой Лаурой Зигемунд, не смогла выйти в 1/4 финала Уимблдона-2026, уступив в матче третьего круга китайскому дуэту Цзян Синьюй/Сюй Ифань со счётом 6:4, 2:6, 4:6.

Теннисистки провели на корте 2 часа 32 минуты. За время матча Звонарёва/Зигемунд не выполнили ни одной подачи навылет, допустив при этом шесть двойных ошибок, а также смогли реализовать 1 из 10 брейк-пойнтов. Дуэт Цзянь Синьюй/Сюй Ифань также не сделал в игре эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал 3 из 12 брейк-пойнтов.

В четвертьфинале Уимблдона-2026 Цзян Синьюй/Сюй Ифань сразятся с победителями встречи Анна Данилина (Казахстан)/Александра Крунич (Сербия) – Ингрид Нил (Эстония)/Джулиана Олмос (Мексика).