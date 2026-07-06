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Жасмин Паолини поделилась эмоциями после выхода в 1/4 финала Уимблдона-2026

Жасмин Паолини поделилась эмоциями после выхода в 1/4 финала Уимблдона-2026
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Финалистка двух турниров «Большого шлема», 17-я ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини прокомментировала выход в 1/4 финала Уимблдона-2026. В четвёртом круге турнира итальянка обыграла представительницу Филиппин Александру Эалу (6:4, 4:6, 6:3).

Уимблдон (ж). 4-й круг
06 июля 2026, понедельник. 15:40 МСК
Жасмин Паолини
17
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
4 		6 3
         
Александра Эала
32
Филиппины
Александра Эала
А. Эала

«Этот год для меня очень тяжёлый, настоящие американские горки. Он многому меня научил, были непростые моменты, но мы продолжали работать вместе с моей командой, они поддерживали меня каждый день.

Матч за матчем я чувствую себя всё лучше. Мне кажется, я снова нахожу правильный настрой, когда выхожу на корт. Для меня это самое важное — сохранять позитив и получать удовольствие от тенниса. Я люблю то, чем занимаюсь, и очень благодарна за это. Однако мне обязательно нужно получать удовольствие от игры. Думаю, в этом и заключается моя суперсила (улыбается).

Я приехала сюда, имея за плечами совсем немного матчей. За последние месяцы я играла очень мало. После первого сета в первом круге подумала: «Ну, хуже уже точно не будет. Может быть только лучше» (смеётся).

Очко за очком, гейм за геймом я чувствовала себя на этих кортах всё увереннее. Трава — очень своеобразное покрытие. Иногда ты её обожаешь, иногда можешь ненавидеть. Но когда играешь хорошо, думаю, это лучшее покрытие для тенниса. Сегодня я действительно получала удовольствие от игры. Надеюсь, смогу провести ещё один хороший матч», – сказала Паолини в интервью на корте после встречи.

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