«Пришлось дождаться 30 лет». Мертенс — о первом четвертьфинале Уимблдона в карьере
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27-я ракетка мира бельгийская теннисистка Элисе Мертенс с юмором прокомментировала свой первый выход в 1/4 финала на Уимблдоне в карьере. В четвёртом круге турнира бельгийка обыграла чешку Мари Боузкову со счётом 6:4, 6:4.
Уимблдон (ж). 4-й круг
06 июля 2026, понедельник. 14:55 МСК
23
Мари Боузкова
М. Боузкова
Окончен
0 : 2
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27
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
«Я уже, кажется, четыре раза доходила до четвёртого круга, но ни разу не играла в четвертьфинале. Поэтому подумала: видимо, мне нужно было дождаться, пока исполнится 30 лет, чтобы наконец выйти здесь в четвертьфинал», – сказала Мертенс в интервью на корте после матча.
За выход в полуфинал Уимблдона-2026 Мертенс поспорит с победительницей встречи Мэдисон Киз (США) – Линда Носкова (Чехия).
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