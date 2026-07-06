«Пришлось дождаться 30 лет». Мертенс — о первом четвертьфинале Уимблдона в карьере

27-я ракетка мира бельгийская теннисистка Элисе Мертенс с юмором прокомментировала свой первый выход в 1/4 финала на Уимблдоне в карьере. В четвёртом круге турнира бельгийка обыграла чешку Мари Боузкову со счётом 6:4, 6:4.

«Я уже, кажется, четыре раза доходила до четвёртого круга, но ни разу не играла в четвертьфинале. Поэтому подумала: видимо, мне нужно было дождаться, пока исполнится 30 лет, чтобы наконец выйти здесь в четвертьфинал», – сказала Мертенс в интервью на корте после матча.

За выход в полуфинал Уимблдона-2026 Мертенс поспорит с победительницей встречи Мэдисон Киз (США) – Линда Носкова (Чехия).