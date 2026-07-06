Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Паолини обратилась к Роджеру Федереру после победы в четвёртом круге Уимблдона

Паолини обратилась к Роджеру Федереру после победы в четвёртом круге Уимблдона
Комментарии

Финалистка двух турниров «Большого шлема», 17-я ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини обратилась к 20-кратному чемпиону мэйджоров швейцарцу Роджеру Федереру, который наблюдал за матчем итальянки и представительницы Филиппин Александры Эалы в четвёртом круге Уимблдона-2026. Встреча завершилась со счётом 6:4, 4:6, 6:3 в пользу Паолини.

Уимблдон (ж). 4-й круг
06 июля 2026, понедельник. 15:40 МСК
Жасмин Паолини
17
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
4 		6 3
         
Александра Эала
32
Филиппины
Александра Эала
А. Эала

«Хочу поблагодарить Роджера, потому что он мой кумир. Было непросто. По ходу матча я всё время говорила себе: «Пожалуйста, оставайся сосредоточенной. Не думай о том, что он здесь» (смеётся).

Я смотрела все финалы, которые он играл здесь, на этом турнире», – сказала Паолини в интервью на корте после встречи.

За право выйти в 1/2 финала Уимблдонского турнира – 2026 Жасмин Паолини поспорит с украинской теннисисткой Мартой Костюк.

Материалы по теме
Мирра после Уимблдона может выбыть из топ-5 и отдать лидерство в Гонке. Но не одновременно
Мирра после Уимблдона может выбыть из топ-5 и отдать лидерство в Гонке. Но не одновременно
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android