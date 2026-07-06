Паолини обратилась к Роджеру Федереру после победы в четвёртом круге Уимблдона

Финалистка двух турниров «Большого шлема», 17-я ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини обратилась к 20-кратному чемпиону мэйджоров швейцарцу Роджеру Федереру, который наблюдал за матчем итальянки и представительницы Филиппин Александры Эалы в четвёртом круге Уимблдона-2026. Встреча завершилась со счётом 6:4, 4:6, 6:3 в пользу Паолини.
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«Хочу поблагодарить Роджера, потому что он мой кумир. Было непросто. По ходу матча я всё время говорила себе: «Пожалуйста, оставайся сосредоточенной. Не думай о том, что он здесь» (смеётся).
Я смотрела все финалы, которые он играл здесь, на этом турнире», – сказала Паолини в интервью на корте после встречи.
За право выйти в 1/2 финала Уимблдонского турнира – 2026 Жасмин Паолини поспорит с украинской теннисисткой Мартой Костюк.
- 6 июля 2026
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