Паолини обратилась к Роджеру Федереру после победы в четвёртом круге Уимблдона

Финалистка двух турниров «Большого шлема», 17-я ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини обратилась к 20-кратному чемпиону мэйджоров швейцарцу Роджеру Федереру, который наблюдал за матчем итальянки и представительницы Филиппин Александры Эалы в четвёртом круге Уимблдона-2026. Встреча завершилась со счётом 6:4, 4:6, 6:3 в пользу Паолини.

«Хочу поблагодарить Роджера, потому что он мой кумир. Было непросто. По ходу матча я всё время говорила себе: «Пожалуйста, оставайся сосредоточенной. Не думай о том, что он здесь» (смеётся).

Я смотрела все финалы, которые он играл здесь, на этом турнире», – сказала Паолини в интервью на корте после встречи.

За право выйти в 1/2 финала Уимблдонского турнира – 2026 Жасмин Паолини поспорит с украинской теннисисткой Мартой Костюк.