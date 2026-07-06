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Мэдисон Киз — Линда Носкова, результат матча 6 июля 2026, счет 0:2, 4-й круг Уимблдон-2026

Линда Носкова в двух партиях обыграла Мэдисон Киз в 1/8 финала Уимблдона
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12-я ракетка мира чешская теннисистка Линда Носкова вышла в 1/4 финала Уимблдона-2026, одолев в матче четвёртого круга американку Мэдисон Киз (22-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 7:6 (7:2).

Уимблдон (ж). 4-й круг
06 июля 2026, понедельник. 18:10 МСК
Мэдисон Киз
22
США
Мэдисон Киз
М. Киз
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		6 2
6 		7 7
         
Линда Носкова
12
Чехия
Линда Носкова
Л. Носкова

Теннисистки провели на корте 1 час 34 минуты. За время матча Линда Носкова выполнила четыре подачи навылет, допустив при этом пять двойных ошибок, а также смогла реализовать два брейк-пойнта, заработанных в игре. Мэдисон Киз сделала девять эйсов, допустила пять двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из шести.

За выход в полуфинал Уимблдона-2026 Линда Носкова поспорит с бельгийской теннисисткой Элисе Мертенс.

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