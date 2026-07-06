Линда Носкова в двух партиях обыграла Мэдисон Киз в 1/8 финала Уимблдона

12-я ракетка мира чешская теннисистка Линда Носкова вышла в 1/4 финала Уимблдона-2026, одолев в матче четвёртого круга американку Мэдисон Киз (22-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 7:6 (7:2).

Теннисистки провели на корте 1 час 34 минуты. За время матча Линда Носкова выполнила четыре подачи навылет, допустив при этом пять двойных ошибок, а также смогла реализовать два брейк-пойнта, заработанных в игре. Мэдисон Киз сделала девять эйсов, допустила пять двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из шести.

За выход в полуфинал Уимблдона-2026 Линда Носкова поспорит с бельгийской теннисисткой Элисе Мертенс.