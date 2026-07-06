Линда Носкова в двух партиях обыграла Мэдисон Киз в 1/8 финала Уимблдона
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12-я ракетка мира чешская теннисистка Линда Носкова вышла в 1/4 финала Уимблдона-2026, одолев в матче четвёртого круга американку Мэдисон Киз (22-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 7:6 (7:2).
Уимблдон (ж). 4-й круг
06 июля 2026, понедельник. 18:10 МСК
22
Мэдисон Киз
М. Киз
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
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|6 2
|
|7 7
12
Линда Носкова
Л. Носкова
Теннисистки провели на корте 1 час 34 минуты. За время матча Линда Носкова выполнила четыре подачи навылет, допустив при этом пять двойных ошибок, а также смогла реализовать два брейк-пойнта, заработанных в игре. Мэдисон Киз сделала девять эйсов, допустила пять двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из шести.
За выход в полуфинал Уимблдона-2026 Линда Носкова поспорит с бельгийской теннисисткой Элисе Мертенс.
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