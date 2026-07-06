Определились все участницы 1/4 финала Уимблдона-2026

Сегодня, 6 июля, завершились встречи четвёртого круга Уимблдона-2026 в женском одиночном разряде турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с составом четвертьфинальных поединков турнира.

Теннис. Уимблдон-2026. Участницы 1/4 финала турнира:

Марта Костюк (Украина, 12) – Жасмин Паолини (Италия, 13);

Линда Носкова (Чехия, 9) – Элисе Мертенс (Бельгия, 25);

Джессика Пегула (США, 4) – Кори Гауфф (США, 7);

Наоми Осака (Япония, 14) – Каролина Мухова (Чехия, 10).

Розыгрыш женского одиночного разряда Уимблдона проходит с 29 июня по 11 июля. Действующей победительницей соревнований является полька Ига Швёнтек.