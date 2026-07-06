Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Определились все участницы 1/4 финала Уимблдона-2026

Определились все участницы 1/4 финала Уимблдона-2026
Комментарии

Сегодня, 6 июля, завершились встречи четвёртого круга Уимблдона-2026 в женском одиночном разряде турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с составом четвертьфинальных поединков турнира.

Теннис. Уимблдон-2026. Участницы 1/4 финала турнира:

Марта Костюк (Украина, 12) – Жасмин Паолини (Италия, 13);

Линда Носкова (Чехия, 9) – Элисе Мертенс (Бельгия, 25);

Джессика Пегула (США, 4) – Кори Гауфф (США, 7);

Наоми Осака (Япония, 14) – Каролина Мухова (Чехия, 10).

Розыгрыш женского одиночного разряда Уимблдона проходит с 29 июня по 11 июля. Действующей победительницей соревнований является полька Ига Швёнтек.

Сетка Уимблдона-2026
Календарь Уимблдона-2026
Материалы по теме
Мирра после Уимблдона может выбыть из топ-5 и отдать лидерство в Гонке. Но не одновременно
Мирра после Уимблдона может выбыть из топ-5 и отдать лидерство в Гонке. Но не одновременно
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android