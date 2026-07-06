Мертенс — 4-я теннисистка из Бельгии в истории, вышедшая в 1/4 финала на Уимблдоне
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27-я ракетка мира Элисе Мертенс стала четвёртой представительницей Бельгии в истории, которой удалось выйти в четвертьфинал на Уимблдонском турнире, сообщает Opta Ace. В четвёртом круге турнира она одолела чешку Мари Боузкову со счётом 6:4, 6:4.
Уимблдон (ж). 4-й круг
06 июля 2026, понедельник. 14:55 МСК
23
Мари Боузкова
М. Боузкова
Окончен
0 : 2
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27
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
Ранее в четвертьфиналах Уимблдона играли четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» Ким Клейстерс, семикратная победительница мэйджоров Жюстин Энен, а также экс 13-я ракетка мира Кирстен Флипкенс, которая выходила в 1/4 финала в 2013 году.
За выход в полуфинал Уимблдона-2026 Элисе Мертенс поспорит с чешской теннисисткой Линдой Носковой.
Розыгрыш женского одиночного разряда Уимблдона проходит с 29 июня по 11 июля. Действующей победительницей соревнований является полька Ига Швёнтек.
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