Мертенс — 4-я теннисистка из Бельгии в истории, вышедшая в 1/4 финала на Уимблдоне

27-я ракетка мира Элисе Мертенс стала четвёртой представительницей Бельгии в истории, которой удалось выйти в четвертьфинал на Уимблдонском турнире, сообщает Opta Ace. В четвёртом круге турнира она одолела чешку Мари Боузкову со счётом 6:4, 6:4.

Ранее в четвертьфиналах Уимблдона играли четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» Ким Клейстерс, семикратная победительница мэйджоров Жюстин Энен, а также экс 13-я ракетка мира Кирстен Флипкенс, которая выходила в 1/4 финала в 2013 году.

За выход в полуфинал Уимблдона-2026 Элисе Мертенс поспорит с чешской теннисисткой Линдой Носковой.

Розыгрыш женского одиночного разряда Уимблдона проходит с 29 июня по 11 июля. Действующей победительницей соревнований является полька Ига Швёнтек.